Así nació el Centro Social Seco: un espacio creado por un grupo de jóvenes que se rebeló para exigir alternativas

Nacho Murgui puso en marcha junto a sus amigos un centro social al no disponer en su barrio de alternativas de ocio para los jóvenes. Para ello, decidieron ocupar su antiguo colegio.

Nacho Murgui fue uno de los participantes en la creación del madrileñoCentro Social Seco en los años 90. Junto a un grupo de amigos, se rebeló para exigir alternativas. "El Ayuntamiento no nos hacía mucho caso y entramos en el edificio de lo que era nuestro antiguo colegio y pusimos en marcha lo que, durante más de 30 años, ha sido el Centro Social Seco", explica. Tan solo querían un espacio para la juventud.

Mucha gente joven, como explica Murgui, "no tenía alternativas más allá del consumo y del ocio dirigido, que no siempre era interesante ni satisfactorio". Así, comenzaron a surgir los centros sociales okupados y autogestionados.

Nacho cuenta que, aunque en este momento se está viviendo una gran problemática en el ámbito de la vivienda, entocnes también había problemas. "La okupación no era realmente el gran problema que ha convertido la propaganda hoy, porque si vemos los datos, no se corresponden con la alerta... pero, sin embargo, ha tenido mucho éxito", expone, "porque el problema de la vivienda es un problema gravísimo, al que los gobiernos no han encontrado solución".

Al igual que sucede hoy en día, había muchos prejuicios. Murgui explica que se llevaban a cabo campañas que relacionaban todo lo que era rebelde hasta con el terrorismo. "Criminalización o intentos de criminalización ha habido siempre", indica, "de hecho, la okupación entra en el Código Penal bajo la figura de la usurpación".

A pesar de las críticas, muchos centros sociales siguieron en pie muchos años después. Un ejemplo es el Centro Social Seco, al que el Ayuntamiento de Madrid les cedió el espacio. Murgui cuenta que el centro se convirtió en parte del entorno, "que la necesidad expresada por aquel grupo de jóvenes, en un momento dado, confluyera y también fuera la necesidad que expresaba el barrio. Y esa fue nuestra fortaleza".

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