El caso de Bea, a la que Fidere quiere vender su piso por 180.000 euros pese a haberla comprado por 72.000: "Si yo me rindo, ellos ganan"

Beatriz Gómez vive en un piso sociedad de una SOCIMI propiedad de un fondo buitre que compró su piso público, afirma que no le van a echar de su vivienda. La mujer lamenta que están intentando venderle la casa por el triple del valor y que "al final, si tú te vas, ellos ganan".

Nadia se derrumba al explicar su situación: "Pienso que me veré en la calle y no quiero"

Nadia vive en la misma casa desde hace tres años con su marido y sus dos hijas en una vivienda por la que siempre ha pagado 500 euros. Sin embargo, le subieron el alquiler y tuvo que dejar de pagar. Ha conseguido parar tres intentos de desahucio y el Ayuntamiento de Barcelona le ha reconocido el derecho a una vivienda de emergencia, pero aún tiene 80 personas por delante en la lista.

Poner escuelas de flamenco en el piso de arriba, desconectar contadores... las tácticas de acoso inmobiliario para expulsar a los inquilinos

"O pagas o te vas", esa es la forma más clásica de bullying inmobiliario por el que se intenta expulsar a los inquilinos de sus viviendas para para poder sacar una rentabilidad inmobiliaria. Sin embargo, hay muchas más, como poner una escuela de flamenco en el piso de arriba para que moleste el taconeo o dejar que se deteriore el edificio.

El caso de Edith Macefield, la mujer que inspiró la historia de 'UP' tras sufrir bullying inmobiliario

Edith Macefield tenía su hogar de toda la vida y dijo no a todas las ofertas sin perder la sonrisa. Su negativa obligó a los promotores de un macrocentro comercial a modificar sus planos. Sin embargo, su caso no es el único de bullying inmobiliario, y entre la gente que resiste no hay solo propietarios, sino también inquilinos.

Los sindicatos de inquilinos avisan: "Vamos hacia un otoño caliente si las cosas no cambian"

El sindicato de inquilinos lleva un año trabajando en Barcelona. Son vecinos que luchan juntos por un alquiler sin abusos, y es que según explican, "solo en Barcelona hay entre 500.000 a 700.000 inquilinos. No puede ser que hasta ahora toda esta gente no estuviera organizada". El secretario de Estado, por su parte, dice que "no podemos ir contra las normas del mundo occidental".

Expulsa a los vecinos de siempre a favor de turistas o gente de clase social más alta: así funciona la 'gentrificación'

Russafa en Valencia o Malasaña en Madrid son dos ejemplos de 'gentrificación'. Al final, los vecinos de siempre se tienen que ir y su lugar lo ocupan turistas o nuevos vecinos con más recursos. Los precios del alquiler se disparan.

'La fábula del tonto y el listo', así se explica cómo la especulación venció a propietarios e inquilinos

En España siempre existió una cultura de compra de pisos, y el que tenía uno en propiedad se 'reía' del que alquilaba. Pero en 2009 llegaron los nubarrones de la crisis y los del alquiler se les puso cara de listos. Sin embargo, la especulación ha acabado ganando la partida a ambos.

¿Para qué sirvió la ley del PP sobre los alquileres? Sigue habiendo más de tres millones de viviendas vacías

La ley impulsada en 2013 por el Gobierno del PP quería atraer al mercado, viviendas "vacías y sin ningún uso, en manos de propietarios privados". Según el Banco de España, tres años después de aprobarse la última reforma había 200.000 viviendas más en alquiler, pero seguimos teniendo más de tres millones de viviendas vacías.