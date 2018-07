Los sindicatos de inquilinos avisan: "Vamos hacia un otoño caliente si las cosas no cambian"

EL SECRETARIO DE ESTADO NO APOYA SUS PROTESTAS

El sindicato de inquilinos lleva un año trabajando en Barcelona. Son vecinos que luchan juntos por un alquiler sin abusos, y es que según explican, "solo en Barcelona hay entre 500.000 a 700.000 inquilinos. No puede ser que hasta ahora toda esta gente no estuviera organizada". El secretario de Estado, por su parte, dice que "no podemos ir contra las normas del mundo occidental".