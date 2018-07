El caso de Edith Macefield, la mujer que inspiró la historia de 'UP' tras sufrir bullying inmobiliario

NO SE REALIZA SÓLO A PROPIETARIOS

Edith Macefield tenía su hogar de toda la vida y dijo no a todas las ofertas sin perder la sonrisa. Su negativa obligó a los promotores de un macrocentro comercial a modificar sus planos. Sin embargo, su caso no es el único de bullying inmobiliario, y entre la gente que resiste no hay solo propietarios, sino también inquilinos.