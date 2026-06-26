Alfonso Pérez Medina, sobre Aldama: "Simpatiza con la extrema derecha con la idea de que Vox puede entrar en el Gobierno y facilitarle un indulto"

Alfonso Pérez Medina habla en laSexta Columna sobre la sobreexposición de Víctor de Aldama en medios y redes, lo que en su opinión "no se corresponde con el perfil bajo que debería tener alguien que quiere colaborar y no meterse en líos".

Antes de que todo estallara, un emocionado Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol, ya demostraba que era capaz de cambiar de registro con facilidad. Se mostraba como "apolítico" y aseguraba que "cuando hago negocios me da igual que sea azul, rojo o verde". Los únicos colores que le importaban eran los de los billetes.

Aldama últimamente se ha situado un 'poquito más a la derecha', hasta convertirse en un corruptor confeso al que dedicarle bailes y canciones o ser la estrella en manifestaciones contra la corrupción acompañado de Daniel Esteve, líder del grupo ultra 'Desokupa'.

"Víctor de Aldama busca la exposición máxima en las redes sociales, acude a programas de televisión en los que se lanzan mensajes conspiranoicos, se abraza con Vito Quiles. Evidentemente, está jugando esa baza de simpatizar con ese movimiento de extrema derecha quizá con la idea de que, en día de mañana, Vox puede estar en el Gobierno y que le puedan facilitar un indulto", comenta Alfonso Pérez Medina, que considera que esta sobreexposición "no se corresponde con el perfil bajo que debería tener una persona que quiere colaborar con la investigación y no meterse en líos".

La UCO lo sitúa a él como nexo corruptor, "el que paga". En este caso, el de las mascarillas, Aldama se llevó una comisión de 3,7 millones de euros de la que sólo tendrá que devolver una pequeña parte, 480.000 euros que, explica Alfonso Pérez Medina, "son los cohechos que han quedado demostrados". El resto, señala, "el Supremo considera que fue legal".

"No tiene ningún sentido", opinaba Águeda Micó, a lo que añadía que "el peligroso mensaje que estamos mandando a los empresarios corruptores es que con la corrupción se pueden obtener beneficios".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Ábalos y Koldo, p'alante, Aldama p'atrás' en atresplayer.