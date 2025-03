La alegría de Torre Baró por el Goya de 'El 47': "Se necesitarían cuatro películas para decir todo lo que hemos pasado"

Hace unas semanas, los vecinos de Torre Baró se preparaban para una fiesta en la que no faltaba el cotillón o las fotos de cómo era su barrio. Esa noche su historia iba a estar en las pantallas de toda España. 'El 47', la película rodada en sus calles y en la que muchos de ellos participan, estaba nominada a 14 premios Goya. "Es un homenaje precioso a mis padres, a mis abuelos, a los que han construido esto con sus manos", señalaba una de las vecinas.

Después de muchos nervios, el momento que llevan meses esperando por fin llega. La cinta logra el Goya a mejor película. Joana es la nieta de Manolo Vital, el héroe real al que da vida en la ficción Eduard Fernández. Ella tenía solo dos años cuando su abuelo cambió la historia de su barrio al secuestrar el autobús número 47.

Juana, una de las vecinas, lo tiene claro: "Se necesitarían cuatro películas para decir todas las verdades que hemos pasado". En este sentido, recuerda que en aquellos tiempos "no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos nada".

"Hay muchas personas jóvenes que conocen a través de sus padres, de sus madres, de sus abuelas, lo que han vivido, lo que han conseguido y lo que pueden llegar a perder", señala Margarita Barañano, profesora de Sociología de la Universidad Complutense.