"Tócate los cojones": la reacción de Chicote cuando el encargado asegura que el pescado del 'Lusitano' "es fresco"

Comienza el servicio en el restaurante el 'Lusitano' y Alberto Chicote vuelve a la acción para comprobar qué están sirviendo realmente en cocina tras lo visto en su infiltración.

Arranca el servicio en el restaurante el 'Lusitano', y AlbertoChicote observa de cerca qué ocurre en la cocina para comprobar "qué hacen con esos productos", después de lo visto la noche anterior durante su infiltración, donde ya detectó varias irregularidades.

Los primeros pedidos llegan a la cocina: parrillada de verduras, combinación de ibéricos, bocata de salchichón y parrillada de pescado. Sin embargo, el servicio empieza a torcerse cuando la cocinera Deisi se desespera al ver que "no hay de nada" para sacar los platos adelante.

Para profundizar aún más en lo que está ocurriendo, Chicote cuenta con la ayuda de su amiga Fany Alonso, chef ejecutiva del Grupo Pimiento Verde, que se hace pasar por clienta para observar el servicio desde dentro. Fany pide pescado, y el encargado Kendo le asegura que es fresco. "Tócate los cojones, Julián", exclama Chicote sorprendido.

Mientras la tensión en cocina va en aumento salen los pescados, la gran preocupación de Chicote en este servicio. "Huele mal", advierte Fany al recibir una dorada, lo que refuerza las sospechas del chef, que le recomienda no probar nada.

Finalmente, Chicote decide intervenir y frenar el servicio antes de que más platos lleguen a la sala y se conviertan en un riesgo para los comensales.

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