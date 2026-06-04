Chicote, sobre la falta de higiene en la cocina del 'Lusitano': "Como si te pones calzoncillos limpios sin ducharte"

Alberto Chicote se infiltra de incógnito en el 'Lusitano' para comprobar cómo funciona en un día normal, sin que el equipo sepa que está siendo observado. Lo que se encuentra le deja sin palabras: "Qué asco, ¿quién cocina aquí?

Alberto Chicote se adentra a las dos de la madrugada en el restaurante el 'Lusitano', situado en un polígono a las afueras de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Según explica el propio chef, un "topo" le ha alertado de la situación real del local, donde asegura que la dueña del local no estaría pasando por su mejor momento, especialmente después de que su expareja haya abierto un restaurante al lado y le esté arrebatando la clientela.

Con esa información, Chicote decide acudir de incógnito y de noche para ver el estado real del local en plena actividad. Lo que encuentra, sin embargo, no deja lugar a dudas. Restos en el suelo, pan con moho y una sensación general de desorden absoluto.

"Vaya festival", comenta al abrir la cámara frigorífica, donde descubre alimentos colocados sin ningún tipo de criterio como cigalas junto a pollo y productos mezclados sin orden ni control. "Esto es como un caldo, pero huele a mierda, ¿quién cojones está al cargo de esto?", comenta sin filtros al comprobar el estado de conservación de los alimentos.

En su recorrido por la cocina, Chicote se encuentra con pescado sin tapar, almacenado sin protección y con restos de líquido acumulado. "Esto es como ponerte calzoncillos limpios sin haberte duchado, ¡qué asco, ¿quién cocina aquí? Qué vergüenza", concluye el chef.

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