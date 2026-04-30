Rondas de chupitos, gritos y comida en mal estado: el caos absoluto que Chicote se encuentra en 'La Colina'

Entre chupitos, una cocina sin organización y platos que regresan por su mal olor, el chef presencia una situación límite que deja atónitos incluso a los propios trabajadores: "Hay seis camareros tocándose los cojones"

Desde el furgón secreto, Alberto Chicote observa la llegada de Francesco Sapienza, propietario del local 'La Colina' junto a Carmen.Pero lo que más le sorprende no es el ritmo del restaurante, sino la actitud con la que comienza la jornada: antes incluso de ponerse manos a la obra, Sapienza decide tomarse un chupito junto a uno de los camareros. Mientras tanto, dentro de la cocina reina el descontrol y los platos empiezan a salir al comedor en condiciones más que dudosas.

La desesperación se apodera de la cocina cuando una de las trabajadoras estalla al ver que el servicio no avanza: "Y hay seis camareros tocándose los cojones", explota. Las alarmas terminan de saltar cuando Chicote advierte a los infiltrados del programa sobre uno de los platos: "No os comáis el flamenquín porque ayer, cuando lo vi, tenía pelos", comenta preocupado, sospechando que la comida en mal estado que detectó la noche anterior podría estar sirviéndose igualmente a los clientes.

Poco después, varios platos regresan a cocina por el fuerte mal olor que desprenden los alimentos, confirmando los peores temores del chef en una noche marcada por el caos, la desorganización y unas prácticas que dejan a Chicote completamente alucinado.

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