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Tiene Trastorno Límite de la Personalidad

La reacción de la dueña de 'El Texu' al descubrir que su hija es el topo de Alberto Chicote

Noemí, camarera de 'El Texu' e hija de la dueña, es el topo de Alberto Chicote. En este vídeo puedes ver cómo reacciona Loli, su madre, al descubrirlo en Servicio Secreto.

La reacción de Loli al saber que su hija es el topo de Alberto Chicote en 'El Texu'

El restaurante 'El Texu', en Gijón, ha pasado de una etapa de éxito a un claro declive y la gestión excesivamente controladora de Loli está desgastando al equipo y a su salud. Por eso, Noemí, camarera del local e hija de la dueña, se convierte en el topo de Alberto Chicote para pedir ayudar para su madre.

"Ahora llega el momento de desvelar el topo", destaca Alberto Chicote a Loli, la dueña, que confiesa que desde que Chicote les desveló que había un topo están todas mirándose "de reojo". "Estamos todas desconcertadas", asegura Loli, que ni por asomo se imagina que el topo es su propia hija.

Puedes ver e n el vídeo principal de esta noticia su reacción y la del resto del equipo cuando Noemí confiesa que es ella el topo de Alberto Chicote.

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