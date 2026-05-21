Noemí, el topo de Chicote en el Texu, habla en primera persona del Trastorno Límite de la Personalidad: "Estaba siempre en la cama, no tenía vida"

Noemí, la hija de la dueña del Texu, es el informante anónimo de Alberto Chicote en este programa de Servicio Secreto. Ella está muy preocupada por su madre, que tiene problemas de salud, pero Loli está preocupada por ella, que tiene Trastorno Límite de la Personalidad.

Alberto Chicote no tenía ni idea de que su informante anónimo en este programa de Servicio Secreto tiene Trastorno Límite de la Personalidad y de cómo eso condiciona la manera de actuar de su madre, la dueña del Texu, el restaurante al que el chef intenta salvar en esta ocasión. Loli tiene además problemas de salud importantes derivados del estrés y la ansiedad, pero no quiere tomarse un descanso, por mucho que su médico se lo recomiende.

Su hija Noemí también trabaja en el local, pero su madre no sabe que es 'el topo'. Tras observar desde las cámaras ocultas el comportamiento errático de la propietaria y haberse hecho una idea previa de por qué está empeñada en estar en todos sitios y en ninguno a la vez, se queda trastocado tras conocer esta información.

"Ayer me rompiste los esquemas que más o menos tenía y me quedé desubicado. Yo desconocía lo que me contaste de ese problema añadido que por lo que tú me dijiste es lo que dibuja toda la relación entre tu hija y tú. Y eso se expande aquí también", reflexiona.

Loli le cuenta en qué consiste el Trastorno Límite de Personalidad: "No controlan las emociones". La adolescencia de Noemí fue muy complicada, reconoce ella misma en su entrevista personal: "Estaba todo el día deprimida y nadie lo entendía". "Es un trastorno muy complicado que la gente no suele entender, ni siquiera los médicos", añade la propietaria del restaurante.

En el trabajo, defiende Loli, Noemí es excelente, toma decisiones y es resolutiva cuando ella no está. "El mayor problema es cuando yo estoy y eso es algo que me da mucho miedo", reconoce.

La situación económica no está en su mejor momento. No hay pérdidas, pero las ganancias no son las de antes y Loli está cansada, pero no se quiere marchar. "Igual no puedes conservar el ritmo que llevas durante tanto tiempo. Tienes que plantearte levantar el pie del pedal. Es mejor estar a medio gas que que te meta un 'arrechucho' y dejar de estar", le recomienda Chicote.

"Hay bastantes cosas importantes que cambiar en este establecimiento y yo estoy aquí para darte las pistas y las herramientas. No hay cosa que me haga más feliz en el mundo que revertir la situación de un restaurante que tiene diferentes problemas, y ya te he dicho que lo de aquí no es habitual", le cuenta el chef.

*Puedes volver a ver Servicio Secreto by Chicote: Texu en atresplayer.com

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