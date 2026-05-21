"Tienes que hablar de cosas que a veces no quieres decir en voz alta": la dueña del Texu se sincera con sus empleadas tras hablar con Chicote

Loli, la dueña del Texu, no sabe que su hija es el topo de Chicote en Servicio Secreto. Cuando habla con el chef, le confiesa que la joven tiene Trastorno Límite de la Personalidad y deja de piedra al chef.

"El Trastorno Límite de la Personalidad es muy duro para la persona que lo sufre, pero también para quienes están a su alrededor", reconoce Loli, la dueña del Texu, el restaurante de Gijón en el que Alberto Chicote se ha convertido en espía durante este programa de Servicio Secreto. Loli sabe bien de lo que habla. Su hija Noemí, que es el 'topo' del chef sin que ella lo sepa, fue diagnosticada con esta condición.

Ella tiene problemas de salud importantes. Su tensión arterial está disparada y, a pesar de que su médico le aconseja descansar, no es capaz de retirarse, ni siquiera de manera temporal. "Le pedí unas pastillas para dormir y me dijo que me tenía que dar la baja", le cuenta al presentador, que acaba de enterarse de lo que le ocurre a su informante anónima y aún está en shock.

Aún así, Chicote sabe lo que hay que hacer y está dispuesto a ponerse manos a la obra. "Hay que hacer muchos cambios. Por el establecimiento por un lado, pero sobre todo por ti", le dice con preocupación a la mujer. "Si tú vienes a mi casa y me das las herramientas para que mi vida mejore, estoy a tus pies", responde ella.

Tras reunirse con él, Loli se abre con sus empleadas y les da detalles de la conversación. Para ella, no ha sido "dura", aunque reconoce que ha tenido que "hablar de ciertas cosas que no quieres decir en voz alta". "No me gusta hablar del problema porque normalmente la mayoría de la gente no lo entiende", confiesa en su entrevista personal. Pero este no ha sido el caso de Chicote, que ella nota que la ha comprendido y no la ha juzgado. Eso, para ella, "es mucho": "Se está poniendo en mi lugar".

El chef llega a la conclusión de que todo lo que le había contado Noemí -en su faceta de 'topo'- es verdad. "Lo que tengo aquí es una dueña que está desubicada dentro de su propio restaurante, que tapa agujeros que a veces ni siquiera existen", reflexiona. Pero además, ha descubierto que el Texu no es "solo un restaurante": "Es un proyecto vital para una madre y una hija".

*Puedes volver a ver Servicio Secreto by Chicote: Texu en atresplayer.com

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