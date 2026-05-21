La desesperación de la hija de la propietaria de el Texu: "Mi madre está desbordada y la médica le dijo que se cogiera la baja"

El restaurante gijonés afronta un nuevo servicio marcado por la tensión en cocina y la sobrecarga de trabajo de la propietaria, mientras el equipo y los infiltrados observan una situación cada vez más desbordada en pleno servicio.

A punto de comenzar el primer servicio en el Texu, el equipo de cocina se prepara entre fogones en un ambiente de máxima tensión. Laura, jefa de cocina, reconoce que el estado del local es "relativamente bueno", aunque apunta a importantes problemas técnicos: "La campana no funciona, nos han puesto aire acondicionado porque hemos llegado a tener hasta mareos", explica. Su compañera Soraya, ayudante de cocina, coincide en el diagnóstico: "Es un desbarajuste".

En medio del ajetreo, la propietaria, Loli, asegura ante las cámaras de laSexta que su prioridad es el cliente: "Lo que más me importa es que no espere y quede satisfecho". Sin embargo, su implicación es total, pasando de supervisar la barra a intervenir directamente en cocina para controlar cada detalle del servicio.

Mientras tanto, el chef Alberto Chicote continúa su seguimiento del restaurante e introduce a dos colaboradores infiltrados para observar el funcionamiento del servicio desde dentro: la chef ejecutiva Fany Alonso y el segundo de cocina del restaurante Omeraki, Víctor Ramos.

Durante el servicio, la situación se complica cuando una fabada regresa a cocina por estar fría, algo que provoca la indignación de la propietaria: "Lo que más me saca de quicio es que no atiendan a los clientes como se debe", lamenta.

En ese contexto de presión constante, Noemí Martínez muestra su preocupación por el estado de su madre, completamente desbordada por la carga de trabajo. "Mi madre está desbordada, tiene la tensión alta, le afecta a la salud y no puede trabajar así", explica. Además, añade que la situación es delicada: "La médica le dijo que se cogiera la baja porque no podría trabajar", confiesa, al ver cómo intenta sacar adelante el servicio pese a su estado.

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