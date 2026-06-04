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Chicote presenta el nuevo menú del 'Lusitano': menos platos, más identidad y fusión mediterránea y portuguesa

Con el restaurante ya transformado, 'Servicio secreto by Chicote' pone la guinda al cambio del 'Lusitano' con la presentación de una nueva carta que busca reforzar la identidad del local y mejorar la calidad de su oferta gastronómica.

Chicote presenta el nuevo menú del 'Lusitano': menos platos, más identidad y fusión mediterránea y portuguesa

Con el local completamente renovado por el equipo de 'Servicio Secreto', llega el momento de ver el nuevo menú diseñado por Alberto Chicote para el 'Lusitano'.

El chef presenta al equipo las nuevas recetas que combinan cocina tradicional mediterránea con recetas de inspiración portuguesa, aportando así una identidad más definida al negocio. Antes de mostrar las novedades, Chicote rompe la antigua carta del restaurante dando paso a una versión completamente reformulada.

"La idea es hacer una oferta más corta y más manejable con una identidad propia", explica el chef. Entre los nuevos platos destacan propuestas como pencas rellenas, lasaña de langostino, carrillera de ternera estofada con puré de patata y zanahoria, y bacalao a bras, uno de los guiños a la gastronomía portuguesa.

Puedes ver la nueva carta del 'Lusitano' en el vídeo sobre estas líneas.

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