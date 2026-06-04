Antes y después del 'Lusitano': así ha transformado Alberto Chicote el restaurante vitoriano

El equipo de 'Servicio secreto by Chicote' da un giro radical al 'Lusitano', en Vitoria-Gasteiz, con una renovación completa de la imagen del local. Un cambio que busca devolver identidad y vida.

El resultado de la nueva imagen del 'Lusitano' es una transformación que combina guiños al País Vasco y Portugal, con un cambio que sorprende al equipo desde el primer momento. "¡Qué chulo! ¡Guapísimo!", exclama la propietaria nada más ver el nuevo cartel de la entrada. La sorpresa continúa al acceder al interior, donde el local luce una nueva estética basada en colores más vivos y una iluminación completamente diferente.

A ello se suman butacas nuevas, una barra rediseñada y una decoración con plantas que aporta un aire más natural y moderno, lo que el equipo define como un estilo "rollo garden". "Es otro toque, hay mucha luz y mucho espacio", comenta Kendo, el encargado.

En cocina, las novedades también son evidentes. Destaca una nueva tabla de corte y la incorporación de numerosos utensilios que mejoran el trabajo diario. "¡Una a presión! Nunca había tenido una", exclama entusiasmada la jefa de cocina al descubrirla.

Con el nuevo aspecto ya visible, el equipo se prepara para conocer el nuevo menú que acompañará esta renovación completa del 'Lusitano'.

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