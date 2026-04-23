Chicote encuentra "el cuchillo con el que mataron al Cid" en un restaurante: "Lo que corten con esto será una bomba en la salud del cliente"

"Esto que ves en el cuchillo, en cuanto corte lo que sea, todo esto es una auténtica bomba a punto de estallar en la salud de cualquiera de los clientes", afirma indignado Alberto Chicote en Servicio Secreto: 'ZM Isla del Ciervo'.

Alberto Chicote se adentra en su 'Servicio Secreto' en el restaurante 'ZM Isla del Ciervo' en Murcia, donde la suciedad del lugar le provocan hasta arcadas. Y es que el presentador entra en el local de incógnito en plena noche después de que un trabajador le haya pedido ayuda en secreto porque cuando los jefes saben que va, los restaurantes lo tapan todo. Así que esta vez Chicote entra de incógnito para destapar qué les está hundiendo.

Alberto Chicote usa una lámpara ultravioleta que le podrá decir "qué superficies están limpias o sucias" y lo que descubre con todo, especialmente con los chuchillos le deja alucinado: "¿Alguien me puede decir por qué este lugar está abierto al público?". Y es que el exitoso cocinero no da crédito de la cantidad de suciedad que se encuentra en la cocina: "No hay una sartén limpia".

Incluso, Alberto Chicote encuentra en el vídeo "el cuchillo con el que mataron al Cid": "Esto que ves en el cuchillo, en cuanto corte lo que sea, es una autentica bomba a punto de estallar en la salud de cualquiera de los clientes".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.