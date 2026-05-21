La ayudante de cocina del Texu, al ver a Alberto Chicote parar el servicio: "Se me cayó el tanga al suelo"

La tensión en el restaurante gijonés alcanza su punto máximo cuando Noemí decide pedir ayuda al chef para frenar el servicio ante la situación límite de su madre. La irrupción de Chicote provoca una reacción de sorpresa total en el equipo.

La situación en el Texu se vuelve insostenible durante el servicio, lo que lleva a Noemí, camarera e hija de la propietaria Loli, a tomar la decisión de llamar a Alberto Chicote para que intervenga y detenga la actividad del restaurante.

"No aguanto ver todos los días esta presión en el restaurante y además ver a mi madre mal de salud", confiesa Noemí, visiblemente afectada por el estado de la situación en cocina y el desgaste físico de la propietaria.

La decisión provoca la entrada inesperada del chef en el local, generando un impacto inmediato en el equipo. "Estoy impactada", reconoce Loli al verlo aparecer por sorpresa en mitad del servicio.

La reacción más llamativa llega por parte de Soraya, ayudante de cocina, que no oculta su sorpresa ante la presencia del chef: "Se me cayó el tanga al suelo, llegó con ese jodido carácter y dije: vamos a dar un paso atrás".

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