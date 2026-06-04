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'El Lusitano'

Chicote define la cocina del 'Lusitano' como "un pozo de mierda" y ordena cancelar el servicio: "Tira la tabla a tomar por culo"

Alberto Chicote irrumpe por sorpresa en pleno servicio del 'Lusitano' y decide frenarlo de inmediato tras lo que se encuentra en cocina. "Esta cocina ahora mismo tiene una definición muy parecida a un pozo de mierda", sentencia el chef.

Chicote define la cocina del 'Lusitano' como "un pozo de mierda" y ordena cancelar el servicio: "Tira la tabla a tomar por culo"

"Les pido que no coman más de lo que tienen en la mesa, tengo que cancelar este servicio", exclama el chef, que detiene la actividad ante la sorpresa del equipo del 'Lusitano'.

Cheli se queda completamente en shock mientras Chicote se dirige directamente a la cocina para comprobar el estado real del servicio. "¿Es o no es?", comenta desconcertada la ayudante de cocina al ver al chef entrar de forma inesperada en mitad del trabajo.

"¿Sabéis lo que estáis haciendo? Esta cocina ahora mismo tiene una definición muy parecida a un pozo de mierda", sentencia Chicote, que ordena medidas inmediatas al detectar elementos que considera peligrosos para la salud como, por ejemplo, la tabla de corte: "Tírala a tomar por culo", insiste.

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