Así pedía perdón Joaquín Benítez tras abusar sexualmente de sus alumnos: "Estoy muy dolido aunque no me salgan las lágrimas"

"Os pido perdón por mis actuaciones deshonestas, no tengo palabras para justificar lo que ha pasado, pero quiero que sepáis que estoy muy dolido aunque no me salgan las lágrimas": con esta frase, Joaquín Benítez, profesor de Gimnasia de Los Maristas, confesaba en el documental 'Shootball' cómo había abusado de sus alumnos.

"Puedo asegurar que mi arrepentimiento es total, llevaba mucho tiempo queriendo pediros perdón, ruego que me perdonéis", declaraba Benítez.

Del caso Benítez al Maristas: así se destapó uno de los casos de pederastia más brutales de España

La investigación de El Periódico de Cataluña destapó uno de los mayores casos sobre abusos sexuales en la Iglesia católica española: el caso Maristas. En este vídeo, Scoop repasa cómo comenzó todo.

"Les preguntaba con respeto si les importaba que les hiciera eso": el brutal argumento de Benítez sobre sus abusos a menores

El cineasta Félix Colomer logró algo inédito en su documental 'Shootball': la declaración a cámara de un pederasta confeso. Scoop te muestra en este vídeo las palabras de Joaquín Benítez sobre sus abusos sexuales a menores en Los Maristas.

Un depredador sexual que se considera un personaje con carisma: así es el perfil del pederasta Joaquín Benítez

La periodista María Jesús Ibáñez explica a Mamen Mendizábal en este vídeo de Scoop el perfil de Joaquín Benítez, el profesor de Los Maristas que abusaba de los menores.

Acudió a su casa para matarle, pero Benítez no apareció: el terrible relato de un padre al descubrir los abusos sexuales a su hijo

El padre de una víctima del profesor Benítez, Manuel Barbero, habla con Mamen Mendizábal en este vídeo de Scoop sobre el caso Maristas: "Mi hijo fue abusado y violado las veces que quiso Joaquín Benítez".

Estos son los detalles que desvelan si un menor sufre abusos sexuales mientras los adultos callan

En Los Maristas, los abusos sexuales de algunos de los profesores con sus alumnos era imposible que pasaran desapercibidos, pero lo hacían: nadie alertaba de la situación. Scoop muestra este juego macabro de los silencios en este vídeo.