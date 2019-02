Manuel Barbero, padre de una víctima de Joaquín Benítez habla con Mamen Mendizábal en Scoop sobre cómo descubrió que Benítez había abusado de su hijo. "Empezamos a notar que en casa mi hijo se volvió un poco enrarecido, no tenía ganas de vivir y mi mujer decidió forzar una situación para que le contara lo que de verdad le pasaba de verdad. Un día, a través de WhatsApp, explicó a su madre que el profesor de Gimnasia había abusado de él".

Barbero cuenta que ese día contó por primera vez que él mismo también había sufrido abusos sexuales cuando era pequeño: "Le dije que yo también lo había pasado, era la primera vez que le contaba a alguien después de más de 30 años que habían abusado de mí, él se quedó sorprendido y estuvimos un rato abrazados".

"En un plazo de dos años, mi hijo fue abusado y violado las veces que quiso Joaquín Benítez. Ha estado entre tres y cinco años callado", recuerda Manuel, quien destaca que él mismo fue "al colegio a hablar con la dirección del centro para pedir responsabilidades, pero ellos empiezan a hacer ver como que la cosa no iba con ellos".

Por último, Barbero confiesa que "siete meses después" su cuerpo, cabeza y mente le hicieron "ir a buscar justicia" por su cuenta: "Me fui a la puerta de su casa con mi coche y una pala de expedición, estaba preparado para matarle, para buscar la justicia que pensaba que debía ser tras un daño que creía irreparable".

Finalmente, afirma que Benítez "no apareció" y como no quería "irrumpir en su casa porque no se conocía el caso", decidió marcharse y "trabajar en positivo".