"Les preguntaba con respeto si les importaba que les hiciera eso": el brutal argumento de Benítez sobre sus abusos a menores

La periodista María Jesús Ibáñez fue la primera en dar con Joaquín Benítez, pero el cineasta Félix Colomer logró algo inédito en su documental 'Shootball': la declaración a cámara de un pederasta confeso.

"Yo no era muy consciente de lo que estaba haciendo en aquel momento, no me podía controlar.Después tenía un sentimiento de culpabilidad brutal", relataba Benítez en el documental. "Yo tenía una actitud totalmente desorganizada, cuando yo hablaba con un niño, y hacía este acto tan deshonesto, yo le comentaba '¿te importa que te mire esto?', '¿te importa que te haga eso?', siempre con respeto", explicaba Benítez.

Por su parte, Manuel Guerrero, padre de una de las víctimas cuenta a Mamen Mendizábal en Scoop que entonces, profesor de gimnasia, usaba como mecanismo "detectar algún problema físico" a los menores para embaucarlos y abusar de ellos. "Es una de esas personas con alas de ángel y un demonio interno", detalla.

