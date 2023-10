Vuelve Salvados y lo hace con un programa muy especial para Gonzo. Por primera vez, pasa de contar la historia de otros a narrar en primera persona la suya propia. "Cuanto lo consulté con mi familia, que probablemente es la que más me quiera proteger, me dijeron que lo hiciera si creía que tenía que hacerlo", cuenta el periodista.

Su historia es la de un alumno al que su profesor le hacía lo que hoy llamamos bullying. "Era violencia física potente e insultos. Era lo que ahora tiene un nombre: bullying. Te pegaba delante de los compañeros, te insultaba, se mofaba y hacía que el resto de la clase se riese de ti", recuerda Gonzo.

Sin embargo, su caso no era una excepción en el colegio Santiago Apóstol de Vigo. En el programa quienes fueron sus compañeros cuentan a Gonzo situaciones que hoy hacen llevarse las manos a la cabeza: "Ahora es cuando digo que era un cabrón y que eso no se lo podía hacer a una niña de 14 años; el ponerte con una falda corta y unas medias encima de la mesa de un laboratorio de química de un colegio", subraya una exalumna del centro. "¿Qué hacía yo tocando el pantalón de un cura?", se pregunta, por su parte, otro exalumno.

Estos comportamientos no solo generan repulsa entre quienes fueron estudiantes, sino también entre una exprofesora de Gonzo que habla con él en Salvados. "Más que sentimiento de culpa, lo que me duele es no haber sido capaz de ver", reconoce la mujer.

Tampoco lo vieron en la Compañía de Jesús, orden responsable del colegio: "Nosotros no nos hemos dado cuenta", asegura el responsable de la Compañía de Jesús para los 68 centros educativos de España, a lo que Gonzo, como exalumno, le responde que "es difícil de creer". Se trata de heridas que hoy salen a la luz para poder empezar a sanar.