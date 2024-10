Cristina reconoció a Gonzo, en Salvados, que el Essure hizo que pasara un total de siete veces por quirófano. "Físicamente estoy bien, pero psicológicamente todavía queda. No creo que me vaya a recuperar nunca", cuenta en el programa de laSexta.

Luego, relata las secuelas que ha dejado en ella este método anticonceptivo: "Incontinencia urinaria, infecciones de orina, no levantar mucho peso... Eso es para siempre".

"Noemí, mi abogada, me aconsejó reclamar. No me arrepiento de esa batalla. Me siento orgullosa a pesar de que no estaba a mi alcance", dijo sobre su lucha jurídica contra un gigante como Bayer.