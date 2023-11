Jordi Querol Piera, un catalán de 85 años que es arquitecto, pianista, pintor, diseñador de objetos y escritor, cuenta en Salvados su postura en contra de la independencia de Cataluña. Además, critica que se llevase a cabo el referéndum de octubre de 2017 con "el 47,8% de catalanes a favor". "Tengo que confesaros que últimamente tengo una patología. Al ir cumpliendo años, me olvido de los nombres, pero, en cambio, hay otras cosas que no las olvido nunca. Por ejemplo, yo no olvidaré nunca el número pi y tampoco el 47,8, que es el porcentaje de catalanes que votaron a favor vuestro", expresa el hombre dirigiéndose a Junqueras.

Para el catalán, "montar un tinglado de estas dimensiones con el 47,8% de los apoyos es un error". "Podemos mirarlo de muchos modos, y uno de ellos es que no hay ninguna duda d que hay una mayoría absoluta de diputados en el Parlamento de Cataluña en las elecciones de 2021, o hay en las elecciones de 2015 y 2018, por lo que hay muchas formas de mirarlo, pero es indudable que las que yo acabo de decir también son evidentes", responde Oriol Junqueras.