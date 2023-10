Aitana Bonmatí habla con Gonzo de cómo se ha desarrollado su carrera, de los obstáculos que ha tenido que sortear y de cómo ha llegado a su posición actual, siendo campeona del mundo y nombrada mejor jugadora de Europa. En ese camino, algunas personas de su círculo más cercano le decían que podía llegar a ser la mejor jugadora del mundo.

"Me han dicho: 'Puedes ser la mejor jugadora del mundo si tú quieres'. Era muy complicado ver un futuro a nivel profesional por ser una mujer, una niña. El fútbol femenino español no estaba desarrollado. No vi que podía dedicarme a esto hasta los 17 años, cuando estaba en el Barça B", comenta con Gonzo.

Ahora, Aitana ha entrado en un selecto grupo en el que solo hay otros 12 jugadores y jugadoras en la historia, los cuales han logrado ser campeones del mundo y mejores jugadores del Mundial que ganaron, nombres como Megan Rapinoe, Leo Messi o Diego Armando Maradona.

"¿Qué voy a decir? Es un orgullo estar entre esas 12 personas. Si lo piensas es algo único y diminuto con lo grande que es el mundo. Son objetivos que cualquier objetivos que cualquier jugador se plantea, ganar un Mundial, unos Juegos, una Liga con tu equipo...", asegura.