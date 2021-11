Le vimos por primera vez en 2018, situada tras un cartel, casi más grande que ella, en el que pedía al Gobierno sueco que actuara sin dilación frente al cambio climático. Varios años más tarde, Greta Thunberg es mundialmente conocida por su inconformismo. Siempre intenta ir un paso más allá en la lucha por el medio ambiente.

En sus primeras apariciones públicas, la activista medioambiental tenía 15 años y empezó una huelga escolar frente al Riksdag, el parlamento sueco en Estocolmo, demandando al gobierno de su país que redujera las emisiones de carbono con base en lo establecido en el Acuerdo de París. La persistencia de su manifestación empezó a llamar la atención de medios de comunicación y ecologistas de otras partes del mundo.

A día de hoy, la imagen de la joven con su icónico chubasquero amarillo es internacionalmente reconocida, así como sus discursos tajantes y reivindicativos en los que clama por mayores esfuerzos para frenar la "crisis climática" como ella denomina al cambio climático, haciendo énfasis en la urgencia.

Su mensaje ha movilizado a jóvenes de todo el mundo que se unieron a las huelgas convocadas por el movimiento 'Viernes por el futuro', fundado por la propia activista. Tal es su repercusión pública que le han abierto las puertas de Organizaciones Internacionales, entre las que destaca su discurso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018, en Polonia.

En la actualidad, la activista se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el cambio climático, lo cual le ha generado miles de seguidores, pero también detractores en todas partes del mundo. Entre los más críticos con la joven se encuentra el expresidente Donald Trump, quien ha tratado de ridiculizarla en varias ocasiones.

En mayo del 2019 protagonizó la portada de la revista 'Time', en la que la denominaban "líder de la futura generación". Tan solo unos meses más tarde volvió a ocupar la portada de la revista considerándola la "persona del año" 2019. Ante la cuestión de cómo una mujer tan joven ha alcanzado tanta repercusión, repasamos su historia en la que se obtienen algunas respuestas y se abren otras preguntas.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6