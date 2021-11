"Greta Thunberg, conocedora de que en el mundo de la música hace falta un estribillo pegadizo, pero sobre todo una palabra malsonante que eso vende mucho, ha lanzado este hit", anuncia Alfonso Arús.

Y es que en la Cumbre del Clima en Glasgow, la activista se quitó la mascarilla para cantar esto: "You can shove your climate crisis up your arse" ("Os podéis meter vuestra crisis climática por el culo"),

"¿Puede ser que le haya inspirado 'Del barco de Chanquete no nos moverán'?", se pregunta Joan Spin.

Alfonso Arús tiene la prueba definitiva para demostrar que "todo se ha inventado en España" y es que los usuarios de las redes sociales se han dado cuenta del gran parecido entre el edificio de escaleras de El Juego del Calamar con la Muralla Roja de Ricardo Bofill, en Calpe.