¿Intentó el Gobierno comprar a los medios para controlar la información que se daba sobre la catástrofe del Prestige? Algunos de los periodistas que cubrieron la noticia en aquel momento desvelan en Salvados las reuniones que mantuvieron con el responsable del Comisionado. "Martín Villa me citó para intentar convencerme de que la postura que llevábamos en la Cadena Ser era muy dura con el Gobierno", recuerda Gonzalo Cortizo.

El periodista explica que cómo Martín Villa le expresó que no entendía la postura que estaba teniendo su medio. "Él no entendía por qué después de su generosidad, después de haberme llevado en avión a ver el Prestige, yo había tenido la falta de respeto de llamar a la emisora y contar lo que sucedía", desvela. Unas acusaciones sobre las que el responsable del Comisionado no ha dudado en defenderse.