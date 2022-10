Miguel González informa sobre Vox desde El País, uno de los medios de comunicación que el partido tiene vetado, ¿cómo puede entonces hacer su trabajo? El periodista ha confesado que el problema de esta situación no está en que ellos sean vetados, sino en que "lo que están haciendo es pisotear un derecho fundamental de los ciudadanos, que es el de la información".

Sin embargo, ha dejado claro que siempre existe la forma de poder encontrar a personas que quieran hablar a pesar de que luego no lo reconozcan. "¿Cuántas veces te has planteado si informar sobre Vox es darle voz, servir de altavoz?", le ha preguntado Gonzo. Una cuestión que Miguel González tiene clara: "no podemos ser voceros de Vox". El periodista responde a esta cuestión y desvela por qué cree que las personas que dejan el partido quieren hablar ahora para denunciar lo que ocurre desde dentro de la organización con medios que antes ellos mismos querían vetar.