Algo que le ha llamado la atención a Jordi Évole es capítulo dedicado a los desahucios del plan de Educación Financiera porque hay un apartado en el que se habla de los peligros de los prestamistas privados, pero no se dice nada de los abusos que ha hecho la banca. El director de estudios y estadística de la CNMV Pablo Gasós lo justifica asegurando que “o único que se destaca es que el riesgo de los prestamistas privados es mayor”.

"Entre aprender Filosofía o Educación Financiera, deberían estudiar Filosofía"

Además, Pablo Gasós reconoce que en el tema de los desahucios habría sido oportuno introducir un término para los jóvenes como la dación de pago. “Es un concepto que se debería tener en cuenta”, comenta, y añade que se les “ha podido pasar, de forma inocente”.

No sólo reconoce que deberían haber tenido el término en cuenta. También confiesa que si tuviese que elegir entre decir que los jóvenes españoles deben aprender Filosofía o deben aprender Educación Financiera, él no tendría duda. “Deberían estudiar filosofía”, asevera, aunque puntúa que no cree que haya una “incompatibilidad”.