Miguel Ríos reflexiona con Anni B Sweet sobre su acento andaluz y cómo lo perdió: "En Madrid tenías que evitarlo porque parecía cateto"

La leyenda viva del rock conversa con Anni B Sweet en Salvados sobre los prejuicios que marcaron sus comienzos y la presión por disimular el acento andaluz para abrirse camino en la industria musical española.

El acento también puede convertirse en una barrera para quienes intentan abrirse camino lejos de su lugar de origen. Miguel Ríos lo sabe bien. En Salvados, el músico conversa con Anni B Sweet, también andaluza, sobre cómo fue perdiendo su acento al instalarse en Madrid y sobre los prejuicios que condicionaban entonces la manera de hablar en la industria musical.

Gonzo señala la diferencia entre ambos artistas: "A Anni se le nota en la primera palabra que dice el acento andaluz. Pero tú lo has perdido". El cantante explica que, en el ambiente profesional en el que empezó a trabajar, había que evitarlo. "Cuando se venía a Madrid, tenías que hablar, en el mundo de... el que yo me metí, tenías que evitar el acento", recuerda.

La razón era sencilla: hablar como en su tierra podía hacer que lo consideraran poco moderno o poco preparado. "Parecía muy cateto", resume. En la radio, además, existía una norma implícita sobre la pronunciación. "La oficialidad era pronunciar bien", señala el artista. Ahora, Anni B Sweet no lo oculta, pero también señala que sorprendió porque cantara en inglés y no precisamente flamenco."Yo he sentido esto de tener que quitar un poco el acento hasta hace poco", reconoce ella.

La conversación con Anni B Sweet permite al cantante recordar hasta qué punto estaban delimitadas las expectativas culturales sobre su tierra. "Andalucía no contaba nada", afirma. Según explica (y todos los presentes en la conversación comparten su punto de vista), a los artistas andaluces se les asociaba con determinadas expresiones folclóricas, como el cuplé o el flamenco, mientras que el rock y las influencias anglosajonas se vinculaban a otros modelos culturales.

Ríos recuerda el impacto que le producía escuchar rock and roll, aunque al principio ni siquiera comprendiera las letras en inglés. La emoción estaba por encima del significado literal de las palabras. La música le permitía imaginar "senderos de libertad" en plena dictadura, un mundo diferente al que conocía.

El cantante también evoca a los Diamond Boys, un grupo procedente de Gibraltar que hablaba en llanito. "Habemos traído un disco", dijeron antes de presentar sus versiones de Ray Charles.

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