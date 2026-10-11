Miguel Ríos lamenta junto a Maruja Torres y David Trueba la situación de "la izquierda a la izquierda del PSOE": "Siempre hacen lo mismo"

El cantante debate con Maruja Torres y David Trueba sobre la fragmentación de la izquierda, los egos políticos y la dificultad para construir una alternativa común frente al avance de la derecha.

La división de la izquierda y el avance de la extrema derecha preocupan a Miguel Ríos, Maruja Torres y David Trueba. Los tres comparten en Salvados una conversación sobre el panorama político español, en la que lamentan la incapacidad de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE para ponerse de acuerdo y advierten del peligro que supone el crecimiento de la extrema derecha para las libertades.

El cantante reconoce ante Gonzo que le inquieta la posibilidad de que la ultraderecha alcance los 50 o 60 diputados. "Da miedo. Da miedo porque se sabe lo que van a hacer", responde al ser preguntado. Para Ríos, la preocupación va más allá de los resultados electorales y se centra en las consecuencias que tendría su llegada a las instituciones. "Es que van a coger de donde pueden sacar cacho y es en las libertades", sostiene.

Maruja Torres y David Trueba coinciden con el músico en su diagnóstico, aunque ponen el foco en las dificultades de la propia izquierda para articular una alternativa. "Se dividen en 14 partidos y luego intentan juntarse", critica la periodista, que acaba de incorporarse a la conversación. Trueba apunta a uno de los obstáculos que, a su juicio, impiden ese entendimiento: "Tienen unos egos que son incapaces de ponerse de acuerdo".

Ríos resume esa dinámica con una reflexión sobre la trayectoria histórica de estas fuerzas políticas. "La izquierda a la izquierda del PSOE siempre ha hecho lo mismo", señala. Torres va más allá y cuestiona la manera en que estas organizaciones gestionan sus alianzas cuando alcanzan el poder: "Son tan activistas que son incapaces de dejar el activismo cuando llegan al Gobierno, entonces tienen que meterse con el socio y dinamitan todo lo que tocan", sentencia.

Miguel Ríos reivindica la música como una forma de compromiso político

Miguel Ríos, por su parte, no contempla la resignación como una opción. "Yo no me voy a resignar nunca hasta que tenga un cuarto de cuerda vocal y canciones que cantar que hablen de esto", asegura. Su discurso encuentra continuidad sobre el escenario del Circo Price, donde Gonzo asiste a uno de sus conciertos y comprueba cómo Ríos convierte sus canciones en un espacio de denuncia.

Durante la actuación, el músico se refiere a la situación en Gaza entre canción y canción.

Más tarde, en una conversación a solas con Gonzo, Ríos cuenta que ejerce como portavoz de la plataforma Paremos la Guerra, una implicación que considera especialmente necesaria ante el contexto político actual. "No quiero ahorrarme ni una lucha porque creo que ahora mismo es imprescindible", afirma.

La leyenda viva del rock en España también alerta de la capacidad de la ultraderecha para atraer el voto de la clase trabajadora mientras, según denuncia, cuestiona los derechos de las personas migrantes. "Estamos en una coyuntura con una ultraderecha que está convenciendo a los obreros de que les voten, que está negándole el pan y la sal a la gente que viene a salvar este país poniendo su fuerza al servicio de la sociedad española", sostiene. Con estas palabras, reivindica la aportación de la inmigración a la sociedad española.

Tampoco está dispuesto a dejar de pronunciarse por miedo a las críticas ni a modificar su postura para evitar el rechazo de parte del público. Ríos asume que sus declaraciones políticas pueden incomodar a algunos espectadores, incluso hasta el punto de que abandonen sus conciertos, pero no considera que eso deba frenarle. "Y si yo puedo ayudar, lo voy a hacer", concluye.

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