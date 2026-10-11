Miguel Ríos admite que le da "miedo" el auge de la extrema derecha: "Se sabe lo que van a hacer, van a cercenar las libertades"

Miguel Ríos, Maruja Torres y David Trueba reflexionan sobre el avance de la extrema derecha en Salvados. El cantante critica sus efectos sobre las libertades y reivindica su compromiso público frente al autoritarismo, la situación en Palestina y los discursos contra la inmigración

Miguel Ríos no oculta su preocupación por el avance de la extrema derecha en España. En Salvados, el cantante reconoce que le da miedo la posibilidad de que Vox alcance una representación parlamentaria de 50 o 60 diputados y advierte de las consecuencias que, a su juicio, tendría para las libertades.

"Da miedo. Da miedo porque se sabe lo que van a hacer", responde a Gonzo cuando le pregunta si le ha sorprendido el crecimiento de esta formación. Para el músico, la cuestión no se limita al resultado electoral, sino a las políticas que podrían impulsarse desde las instituciones.

"Es que van a coger de donde pueden sacar cacho y es en las libertades", sostiene. La periodista Maruja Torres, quien se ha unido a esta charla junto a David Trueba hace tan solo unos minutos, también se muestra crítica con la actitud de la izquierda. "Se dividen en 14.000 y luego intentan juntarse", dice con una mezcla de indignación y tristeza. "Tienen unos egos que son incapaces de ponerse de acuerdo", añade Trueba.

"La izquierda a la izquierda del PSOE siempre ha hecho lo mismo", señala Ríos. "Son tan activistas que son incapaces de dejar el activismo cuando llegan al Gobierno, entonces tienen que meterse con el socio y dinamitan todo lo que tocan", sentencia Torres. Aún así, ninguno de ellos se resigna. "Pero desde que he visto un genocidio en Gaza, creo que todo es posible porque la ley de la selva se ha abierto al mundo", lamenta la periodista.

"Yo no me voy a resignar nunca hasta que tenga un cuarto de cuerda vocal y canciones que cantar", explica Miguel Ríos. Su compromiso no se limita a las palabras. Para él, y tal y como demuestra en el concierto que Gonzo presencia en el Circo Price, la música no es únicamente un oficio ni una forma de entretenimiento, sino también una herramienta para intervenir en el debate público y expresar su rechazo al autoritarismo.

"Han hecho falta más de 70.000 asesinatos en Gaza para poder gritar que era un genocidio", dice entre canción y canción.

Ya en soledad con Gonzo, Ríos explica que participa en manifestaciones y que ejerce como portavoz de la plataforma Paremos la Guerra. "No quiero ahorrarme ni una lucha porque creo que ahora mismo es imprescindible", señala. "Estamos en una coyuntura con una ultraderecha que está convenciendo a los obreros de que les voten, que está negándole el pan y la sal a la gente que viene a salvar este país poniendo su fuerza al servicio de la sociedad española", afirma. A continuación, aclara que se refiere a la inmigración y reivindica el papel de las personas migrantes.

Ríos tampoco se deja intimidar por quienes puedan reprocharle que vuelva a pronunciarse sobre causas políticas. "Y si yo puedo ayudar, lo voy a hacer", asegura. Le da igual que haya gente que se levante de sus conciertos porque no quieran escuchar su discurso.

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