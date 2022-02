La indemnización por despido se mantendrá igual que en la reforma laboral que impulsó el Gobierno de Rajoy, algo que ha generado malestar en los partidos que forman el bloque de la investidura. Sin embargo, para la ministra de Trabajo este no era el gran problema, sino que había que actuar contra "la precariedad".

"Yo he dicho siempre públicamente que no se iba a abordar. Esto el acuerdo de Gobierno lo excluía. El problema no es el despido, sino la precariedad", ha dicho antes de matizar que a Unidas Podemos "sí le gustaría" que este aspecto se cambiara, al igual "que otras muchas cosas", pero "en política se va paso a paso".