El exjefe del CNI afirma que aunque el CNI no tenía suficiente información para determinar quién había provocado los atentados del 11M, desde el Gobierno de Aznar le pidieron el informe por "intereses políticos". El CNI dijo que ante la poca información que se tenía podría haber sido ETA, pero Saiz señala que desde el propio entorno de ETA no se creía que ETA fuese el autor del atentado, incluso, cree que también en el CNI "estaba todo el mundo convencido de que no había sido ETA".

Entonces, ¿por qué José María Aznar incluso en la actualidad sigue afirmando que ETA era la principal sospechosa para el CNI y la Policía? Como director que fue del CNI, ¿qué es lo que siente Saiz cuando ve a un expresidente del Gobierno que sigue utilizando como argumento un informe del que el propio CNI ya ha expresado todas sus dudas para mantener la postura que tuvo en aquel momento?

"Pues tristeza, me da pena", señala Saiz, que afirma que "el presidente Aznar mantiene un posicionamiento ilógico, igual con esto que con las armas de destrucción masiva". "Confieso que tenía intención de no hablar de este asunto, pero este corte me motiva", desvela Saiz tras escuchar la entrevista de Jordi Évole a José María Aznar sobre el 11M. Puedes ver su respuesta completa a Aznar en el vídeo principal de esta noticia.

Saiz desvela las "anomalías" del CNI al relacionar a ETA con el 11M

"El CNI no podía saber quién había hecho el 11M", destaca Alberto Saiz, jefe del CNI desde 2004 a 2009, que afirma que cree que el Gobierno de Aznar 'orientó' al CNI para señalar a ETA.