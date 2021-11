Alberto Saiz charla con Gonzo en Salvados sobre sus inicios como director del CNI. Incluso, desvela cuál es su nombre en clave: 6J. A Saiz, ingeniero de montes, lo ficha en 2004 como director del CNI el entonces ministro de Defensa, José Bono. ¿Se puede dirigir el CNI sin tener experiencia en Inteligencia? "La inteligencia se aprende ejerciendo y la dirección de equipos se aprende dirigiendo", explica el exjefe del CNI, que recuerda que "fue un aterrizaje forzoso y una puesta en marcha inmediata" ya que "eran los días posteriores al atentado del 11 de marzo y había que hacer muchas cosas y ponerse en la frecuencia adecuada inmediatamente".

El 11 de marzo fue una situación dura para la gente del CNI. "Me di cuenta de que era un servicio organizado, un servicio muy seguro de sí mismo, pero que estaba viviendo momentos difíciles", explica Saiz, que afirma que aunque el CNI estaba preparado "algo funcionó mal porque debido a todas las actuaciones que ellos habían tenido, que fueron muchas y acertadas, finalmente no fue suficiente para parar el atentado y sufrir todas aquellas consecuencias". Pero, ¿en qué momento el CNI supo que el 11M se trataba de un atentado yihadista y no de ETA? El exjefe del CNI responde tajante en el vídeo principal de esta noticia donde afirma que aunque el CNI no tenía la suficiente información para determinar quién había provocado los atentados, desde el Gobierno de Aznar le pidieron el informe por "intereses políticos". Además, desvela una llamada telefónica que pincharon a Otegi la misma mañana del atentado.

La tajante respuesta de Saiz a Aznar

"No iba a hablar de esto, pero el corte me motiva", afirma Alberto Saiz, jefe del CNI desde 2004 a 2009, al escuchar a Aznar mantener en la actualidad que tras el 11M todo hacía indicar que había sido ETA. En este vídeo puedes ver su tajante respuesta.