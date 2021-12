Gonzo pregunta a María Galiana qué le contaría a su marido del Betis. "Ay, qué lástima más grande", destaca la actriz, que afirma que el Betis "está como siempre, para arriba y para abajo": "Cada vez que juega en Europa baja a Segunda después".

"Este año parece que está un poquito más enmendado", afirma Galiana, reconocida bética: "Me cae muy bien, yo soy de los perdedores, lo reconozco". "Son tan ingenuos en el fondo nunca van a llegar a nada. El nuestro no es un grande ni lo va a ser nunca. Yo seré bética hasta que me muera, aunque esté en Tercera", afirma la actriz, que cuenta en este vídeo de dónde le viene la afición por el fútbol.