Gonzo pregunta a Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, si el exitoso modelo de Wildpoldsried, el pueblo alemán que ha pasado de pagar 200 euros a 33 al mes en la factura de la luz, se puede implantar en España. "Absolutamente", afirma tajante Ferrando, que explica que "cada placa que hemos visto instalada en Alemania, produce la mitad de lo que produciría si estuviera en España".

Entonces, ¿por qué no se hace? ¿la regulación no lo permite? "La regulación desde el año 2018 lo permite", explica el presidente de la Fundación Renovables, que no solo se puede hacer sino que se debe hacer: "Hasta que el autoconsumo no lo consideremos todos como un electrodoméstico más, no habremos cumplido el objetivo".

"Igual que yo tengo una lavadora que consume electricidad, puedo tener unos paneles que la producen. En España no estamos pidiendo que nos den ayudas o que nos den subvenciones. Lo que estamos pidiendo es que se simplifique la tramitación", destaca Ferrando, que afirma que "administrativamente, es complejo". "De hecho, yo puedo tardar un día en hacer una instalación y dos meses en legalizarla", lamenta e insiste en que se "debería cambiar más la regulación": "Estamos hablando de que yo, consumidor, paso de ser un sujeto pasivo a un sujeto activo".

En España hay muchas más horas de sol que en Alemania. Sin embargo, se producen más energía renovable en Alemania que en España. Tienen cinco veces la potencia instalada que nosotros tenemos. "Pero no solo eso, es que la forma de generar con energías renovables en Alemania son en pequeñas plantas y nosotros en grandes centrales", explica Ferrando, que insiste en que no se debe permitir que con la transición a lo renovable terminemos con un oligopolio como la actual: "Si dejamos pasar la oportunidad, convertiremos a las renovables en actividades como lo fue el gas o el carbón".