LO MEJOR DEL 2018 | Del décimo aniversario de Salvados, al 'dilema' en Cataluña: recordamos los mejores vídeos del programa del año (segunda parte)

"Como está disfrutando pues dices 'tira para adelante'" o "tienes miedo": los terribles testimonios de varias chicas al tener sexo violento sin su consentimiento

Un grupo de jóvenes relató en Salvados: la mala educación cómo se sienten cuando mantienen sexo sin sentirse seguras. "Tienes miedo a decirle al chico que no quieres, es tan normal que ya te tiene que gustar", destacaba una chica.

Amelia fue violada en grupo a los 13 años: "Mi familia me culpabilizó y me etiquetó como puta"

Sigueindo con el tema del sexo, Amelia Tiganus, víctima de la explotación sexual y activista de Feminicidio.net, explicó a Jordi Évole en Salvados que "volviendo del colegio" sufrió una "violación colectiva": "Fue tan violento que casi no recuerdo nada. Después me vi totalmente marginalizada, no recibí el apoyo de mi familia, se han encargado de culpabilizarme y me pusieron la etiqueta de puta. Ya no valía para buena mujer dentro de esa lógica patriarcal, era un desecho para la sociedad".

El dilema de Gabriel Rufián: "Puede que el tuit que publiqué en ese momento fuera un error"

El diputado de ERC Gabriel Rufián recordó en Salvados: El dilema el polémico tuit que publicó cuando Carles Puigdemont proclamó de forma simbólica la independencia: "La oferta que estaba haciendo PSOE, era una moneda de plata para el que quisiera".

La pregunta de Évole a Garrido que enerva a Revilla: "¿Ustedes roban las grandes fortunas al resto de España?"

Jordi Évole explicó que "una persona rica con el mismo patrimonio paga 60.000 euros de impuestos en Extremadura, 50.000 en Baleares y 0 en Madrid" y Garrido respondió que "una persona rica y una pobre paga menos en Madrid que en el resto de España". Una afirmación que puso de los nervios a Revilla: "¡Porque pueden, tiene y generan una riqueza impresionante, está aquí todo el mundo!".

La confesión de Iñaki Gabilondo en Salvados sobre lo que "nunca" perdonará a Jordi Évole

En este último año, Salvados cumplía diez años. El invitado que más veces ha salido en el formato, el periodista Iñaki Gabilondo analizó la figura de Jordi Évole en el programa: "Él es el enviado especial de la gente que va donde pasan las cosas. No es un periodista clásico sino un representante democrático de la sociedad".