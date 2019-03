Jordi Évole pregunta al papa Francisco en España su opinión sobre que el Gobierno de España haya ordenado la exhumación de Franco. El pontífice contesta que "no" tiene opinión y explica que aunque hubo una comunicación entre el Gobierno y la Santa Sede sobre el tema, él no se "metió en ello".

Además, el periodista le pregunta sobre qué piensa de que mucha gente en España que se niegue a que haya fondos públicos para localizar y tengan una sepultura digna todas las personas desaparecidas en la Guerra Civil que siguen en cunetas.

"Hablando de desaparecidos, tengo una historia fuerte", explica el papa. "En Argentina fueron más de 30.000 en la época de la dictadura. Siempre he defendido el derecho a la verdad sobre lo que pasó", destaca el pontífice, quien, además, afirma que debe existir "el derecho a la verdad y a una sepultura digna, a encontrar los cadáveres".

"Es un derecho no solo de la familia, de la sociedad", declara el papa. "Una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos. Los muertos son para ser enterrados, pero no para ser escondidos. Nunca vas a tener paz con un muerto escondido", concluye.

