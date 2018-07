ASPIRA A "VOLVER A LA TELEVISIÓN CON ALGO NUEVO"

Mercedes Milá explica en Salvados a qué aspira y confiesa el amor que ha experimentado en estos dos últimos años y medio con los animales. "He descubierto el amor incondicional, he tenido historias de amor maravillosas... nada comparable al lametazo de un perro", asevera antes de hacerle una confesión a Jordi Évole: "Si yo me muriera mañana, me gustaría que en mi tumba pusiera 'fue honrada y fiel'".