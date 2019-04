Juan Luis Cebrián: "laSexta es la cadena que más veo. El Intermedio, Salvados, laSexta Noche... los suelo ver"

DESTACA QUE "JAMÁS" HA SIDO "SECTARIO"

Jordi Évole le destaca a Juan Luis Cebrián en Salvados que su entrevista puede causar "morbo" porque "precisamente laSexta no es su cadena favorita". "Hay cosas que me gustan de laSexta y cosas que no" como en todas las cadenas, detalla el presidente del Grupo Prisa.