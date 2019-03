José Mujica: "Alemania desató dos guerras y Merkel con su paciencia está logrando lo que no pudieron lograr"

MUJICA HABLA DE SUS ENCUENTROS CON LÍDERES INTERNACIONALES

José Mujica habla en Salvados de Angela Merkel y asegura que "está consiguiendo lo que Alemania no consiguió con dos guerras". También habla sobre Putin y le dice Mujica a Jordi Évole que "no pierde nada por no haber estado con Putin" porque no iba a sacer nada, "es impenetrable".