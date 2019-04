James Rhodes: "Cuando escuché música de Bach en el psiquiátrico pensé que quizás no tenía por qué morir"

AFIRMA QUE LA MEDIACIÓN NO ES LA SOLUCIÓN A LARGO PLAZO

El pianista explica en Salvados que estaba sometido a "medicación absoluta" en el psiquiátrico: "No me controlaba, no podía hablar. La saliva me caía por la cara. La medicación es horrible". Dice su "punto de inflexión" fue cuando un amigo coló un iPod en el centro y escuchó a Bach y a Glenn Gould: "Sentí algo que no esperaba, un pequeñito rayo de esperanza".