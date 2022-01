¿Fue difícil para Amaia Romero y Jaime Lorente pedir ayuda tras darse cuenta de que sufrían un problema de salud mental? "En el momento de que me di cuenta de que algo no iba bien, no me fue complicado ir al psicólogo", destaca la cantante, que afirma que entendió de que ir al psicólogo es "como ir al médico": "Hay que cuidarse la salud mental".

Ambos recuerdan sus sensaciones la primera vez que fueron al psicólogo y cómo reaccionaron sus entornos cuando se lo contaron. "Nunca he entendido ir al psicólogo como un sitio donde una persona te iba a solucionar tus problemas", afirma Jaime Lorente, que señala que el objetivo es "tener las herramientas" para que cuando sufra ansiedad llevarla bien: "Ahora mismo tengo inseguridad y ansiedad, pero las llevo mejor". Además, el actor desmonta el estigma de que se deje a la gente que va al psicólogo como un "loquito" y reflexiona sobre la "pirámide jerárquica del dolor".