"Durante la entrevista, habéis hablado varias veces, habéis utilizado el término 'privilegio'", afirma Gonzo al jugador de baloncesto Sitapha Savané y al futbolista Iñaki Williams, al que le recuerda que en su caso eso no siempre fue así. "¿Tú sentiste rechazo por ser pobre cuando eras más joven? ¿Por pertenecer a una familia pobre?", pregunta el periodista a Williams, que responde que "si y no". "Te diría que no porque vengo de un barrio trabajador, obrero, en el cual he pasado posiblemente los mejores años de mi vida", declara Williams, que afirma que "cuando te juntas con tanta gente así, de tu mismo perfil, los sientes como hermanos": "Yo he tenido la suerte de que me han ayudado muchísimo, tanto a mí como a mis padres".

Eso sí, el futbolista también recuerda cómo su padre llegó a trabajar de pastor en una granja, que luego estuvo en el Reino Unido. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo la recuerda? Iñaki Williams confiesa que "no ha sido fácil vivir alejado" de sus padres: "Mi aita, cuando cumplí once años, llegó la crisis en España. Mi padre decidió marchar él y estuvo más de diez años fuera de casa, en el que prácticamente lo vería cinco veces en esos diez años".

Además, el jugador de fútbol recuerda el duro trabajo también de su madre y cómo él cuidaba a su hermano, ocho años más pequeño. "Él lo sabe y muchas veces se lo intento inculcar, que lo que tenemos ahora no es la realidad. La realidad es la que nos tocó vivir", explica Iñaki Williams que recuerda en el vídeo principal de esta noticia cómo les cortaban la luz y el agua porque no tenían "para pagar las facturas".

El horrible viaje de los padres de Iñaki Williams desde Ghana

Iñaki Williams saca su lado más personal para hablar sobre el duro viaje que realizaron sus padres desde Ghana a España en busca de un futuro: "Les engañaron, bebieron orina, saltaron la valla de Melilla y todavía tienen heridas en el cuerpo".