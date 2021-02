¿Cómo le explicaron sus padres a Iñaki Williams el viaje que realizaron desde Ghana? ¿Salió de ellos? ¿Les preguntó él? El futbolista señala que siempre había preguntado a su madre si habían llegado en patera y ella contestaba que no: "Nunca me querían contar, nunca me lo querían hacer saber. Hasta que ya cumplí 18 años y me consideraron adulto, un hombre, y me sentaron, me contaron que cruzaron todo el desierto".

"Me contaron que fueron engañados. No sabían lo que les iba a deparar el camino. Se pensaban que iba a ser como quien coge el autobús y coge 15 minutos", señala el futbolista, que afirma que sus padres "no sabían que iban a pasar esa penuria de dejar gente atrás, tener que enterrar gente atrás, de tener que beber hasta su propia orina". Además, Williams destaca que, incluso, había ladrones: "Al llegar a Melilla tuvieron que actuar rápido y gracias a Dios, encontraron una buena persona, un abogado, que les dijo que dijeran que venían de un país de guerra para no ser deportados".

"Mi madre estaba embarazada ya de mí cuando llegaron y el destino quiso que les trajeran a Bilbao", explica Williams. Puedes ver su relato completo en el vídeo principal de esta noticia, en el que cuenta por qué se llama Iñaki y cómo sus padres a día de hoy todavía tienen heridas en el cuerpo de ese duro viaje y de saltar la valla de Melilla para poder entrar en España.

Puedes ver 'Salvados: está pasando' al completo en ATRESplayer

Iñaki Williams recuerda su infancia en una familia pobre

Iñaki Williams es futbolista, pero mantiene los pies en el suelo y si no ya está su madre para recordárselo según afirma. El deportista proviene de una familia pobre y todavía recuerda cuando les cortaban la luz.