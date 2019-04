Gustavo Entrala, de la adicción al móvil: "Todo está en él, es difícil que compita con un humano al que le huele el sobaco"

DESTACA QUE TENDRÁ QUE "LUCHAR CONTRA EL ESTÍMULO INMEDIATO DE MIRAR AL MÓVIL SIEMPRE"

El experto en innovación digital Gustavo Entrala recuerda a Jordi Évole en Salvados cómo consiguió controlar su adicción al móvil: "Me di cuenta de que casi nada de lo que pasa ahí es urgente, pero aún no lo he superado".