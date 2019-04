Gabriel Fernández: "En cada fracaso escolar hay un adulto que es responsable"

OTRO PROFESOR OPINA QUE "EL ALUMNO TAMBIÉN TIENE PARTE DE CULPA"

El director del instituto Numància explica en Salvados que cuando algún alumno fracasa es porque "los padres no han funcionado, porque los profesores no han sabido darles salida y porque los gobiernos no han sabido dotar de herramientas el sistema para evitar el fracaso". Dice que "con medios, los alumnos pueden tener salida y un futuro".