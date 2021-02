Sitapha Savané es hijo de diplomáticos. Su padre fue líder de la oposición en Senegal y luego llegó a ser ministro. Su madre es una activista por los derechos de las mujeres, trabajó en la ONU. "He leído cosas tuyas como que Carter ha estado en tu casa, Jimmy Carter, el expresidente de Estados Unidos", afirma Gonzo al ex jugador de baloncesto.

"Cuando Iñaki habla del esfuerzo y el trabajo, el talento es lo que te lleva al éxito. Pero antes de esto hay que tener la oportunidad", destaca Savané, que recuerda que en su casa tuvo la oportunidad por haber nacido en esa familia: "He puedo ir a la universidad en Estados Unidos, donde he jugado al baloncesto y al final ha desencadenado en tener la oportunidad de trabajar por esta carrera".

Pero, viniendo de una familia con tanta implicación política, ¿se ha planteado alguna vez dedicarse a la política? ¿Le gustaría? Savané responde en el vídeo que acompañan a estar líneas, donde confiesa qué piensa de la política y desvela que no es la primera vez que un partido político le intenta fichar. "El activismo siempre es algo que ha estado en casa y siempre me he dedicado a ello", afirma el ex jugador de baloncesto, que destaca que se lo han propuesto "algunos partidos que en la vida ni votaría y menos" representaría. "Cuando uno es deportista, creo que somos un reclamo fácil para partidos políticos". Pero, ¿y Williams? ¿se presentaría él tras colgar las votas? Puedes ver sus respuestas completas en el vídeo.

Puedes ver 'Salvados: está pasando' al completo en ATRESplayer

La reflexión de Savané sobre los insultos racistas en el deporte

El ex jugador de baloncesto y el futbolista Iñaki Williams hablan de los insultos racistas que han recibido practicando sus deportes. "Me recuerda cuando a las mujeres se les decía que debían aguantar que el marido las pegara", afirma Savané.